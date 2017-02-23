Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisi hayranlarına üzücü haber

Ekranlarda en çok izlenen dizilerden biri olan Vatanım Sensin dizisi bu hafta ekrana gelmiyor. Dizinin yapımcı firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Vatanım Sensin dizisi çekimleri yetişmediği için bu hafta yayınlanmayacak. Vatanım Sensin 23 Şubat tarihinde yetişmediği için ekranlara gelmeyecek. Dizinin bu hafta en çarpıcı sahnelerden oluşan kolaj bölümü ekranlarda olacak.Vatanım Sensin dizisinin aslında hem Survivor'ınyeni bölümü hem de Beşiktaş Hapoel maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanacağı için reyting kaygısıyla ekrana gelmediği iddia edildi. Kanal bundan önce de maç günleri maliyeti yüksek dizileri ekrana getirmezdi. Aşk-ı Memnu ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi diziler maç günleri yayınlanmazdı. Tipik bir televizyon düşüncesi ve zihniyeti diyebiliriz.Vatanım Sensin yeni bölümleriyle 2 Mart Perşembe günü Kanal D'de.Cevdet, Yunan Başbakanı'nın talimatı ile öldürülmek üzere sürgüne gönderildi. Vasili'nin verdiği bilgi doğrultusunda öldürüleceğini öğrenen Cevdet için zor günler devam ediyordu. Cevdet'in sürgün haberini alan ailesinin yüreğine kor düştü. Cevdet'in tutuklanması, Azize'nin içini acıtsa da Tevfik'e verdiği sözü tutmaya karar verdi. Cevdet, ölümden beter olan sürgün yıllarına geri dönmek istememekteydi ancak tutuklanması elini kolunu bağladı. Cevdet'in durumu, Azize'nin içini acıtsa da Tevfik'e verdiği sözden geri dönmeyeceğini herkese açıkladı.Cevdet'in sonu ise Tevfik'in bayramı oldu. Hücredeki kan kardeşini son kez göreceğini düşünen Tevfik, onun canını yakmaktan büyük haz alıyordu. Bu sürede Cevdet, sadece kaçmasının da bir çözüm olmayacağını anlamıştı. Aynı zamanda görevine geri gelmek zorundaydı; ancak bu neredeyse imkansız gibi görünüyordu.Cevdet, Yunan Başbakanı'nın talimatı ile öldürülmek üzere sürgüne gönderildi. Vasili'nin verdiği bilgi doğrultusunda öldürüleceğini öğrenen Cevdet için zor günler devam ediyordu. Cevdet'in sürgün haberini alan ailesinin yüreğine kor düştü.