Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın eşiyle birlikte yer aldığı video binlerce kez izlendi

Son filmi ’Recep İvedik 5’ ile tüm zamanların izlenme rekorunu kıran Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ile birlikte çektiği bir videoyu daha paylaştı.Gökbakar, ’Öv beni Part 2’ başlığıyla Instagram hesabından paylaştığı videoda, eşine "Kocan rekor kırdı, ne düşünüyorsun karıcığım?" diye sorduktan sonra "Öv beni!" diye devam ediyor. Ünlü çiftin eğlenceli anlarının yer aldığı videoyu 200 bin kişi izledi.İşte neşeli halleriyle dikkat çeken çiftin görüntüleri...