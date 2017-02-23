2014 yılında ilk bölümüyle ekranlara gelen, Fox TV’nin sevilen dizisi ‘O Hayat Benim’ dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi

Yeşim Ceren Bozoğlu, Birgül Ulusoy, Esra Eronat, Didem İnselel, Aybüke Pusat, Cem Kılıç, Ceyda Ateş, Larissa Gacemer ve Serkan Şenalp’ten sonra 4 sezondur ‘Müge’ karakterini canlandıran Bahar Şahin’de diziden ayrılıyor.4 Mayıs 1997 doğumlu 20 yaşındaki genç oyuncu, yaşına rağmen canlandırdığı psikolojik sorunları olan 'Müge' karakteri ile 4 sezon boyunca büyük beğeni topladı.Şahin, dizinin geçtiğimiz bölümlerinde sinir hastalığı geçirdiği sahneleriyle de sosyal medyada gündem olmuş, çok konuşulmuştu.Bahar Şahin, diziden ayrılacağı duyumlarının ardından yapımcıların hedefi oldu. Genç oyuncu; yakında TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan, ARC Film’in yapımcılığını üstlendiği ve kadrosunda ‘Mehmet Çevik, Yusuf Gökhan Atalay, Asena Tuğal’ gibi isimlerin bulunduğu gençlik dizisi ‘Lise Devriyesi’nde Ozan Dolunay ve İsmail Ege Şaşmaz ile başrolü paylaşacak.