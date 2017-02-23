Yapımcı sevgilisiyle beş yıllık süren bir aşkın ardından bir dönem Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Çağatay Ulusoy, bu ilişkinin bitmesinin ardından yaşadığı uzun süren yalnızlığını bitirdi

Çağatay Ulusoy ile aynı dizide rol aldığı Duygu Sarışın arasındaki yeni aşk dedikodusu, magazin kulislerini hareketlendirdi.Uzun zamandır özel hayatıyla gündemde olmayan Çağatay Ulusoy, sonunda yalnızlığına son verdi. Ulusoy, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın'da buldu. Bu birliktelik ikilinin kariyerine de yansıdı.Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu "İçerde" dizisine katıldı. Daha önce "Kaçak Gelinler", "Güneşi Beklerken" ve "Rengarenk" dizilerinde rol alan Sarışın, şimdilerde "İçerde"de bir polis memurunu canlandırıyor.Duygu Sarışın, 1987 yılında İzmir'de doğdu.Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü'nde dersler alan Duygu Sarışın, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım attı.İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol aldı.Show Tv ekranlarında yayınlanan İçerde dizisinin kadrosuna dahil olan güzel oyuncu dizide Sema karakterini canlandırmaktadır.