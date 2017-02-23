Ünlü model Didem Soydan'ın paylaşımı Instagram'ı karıştırdı. Takipçileri Soydan'a "Bunu niye paylaştın Didem?" diyerek tepki gösterdi

Bir dönem Can Bonomo ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve daha sonra da Arda Turan ile bir otel odasında görüldüğü iddia edilen model Didem Soydan Instagram'ı salladı.Cesur bir fotoğraf paylaşan ünlü model kimseyi umursamadı. Didem Soydan Instagram hesabından bu fotoğrafı 'bye' notuyla paylaştı.Soydan'ın bu paylaşımına takipçilerinden yorum ve eleştiri yağdı. Bir takipçisi "Bunu niye paylaştın Didem?" diye sordu takipçiler ikiye bölündü.