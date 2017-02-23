Ünlü model Didem Soydan'ın paylaşımı Instagram'ı karıştırdı. Takipçileri Soydan'a "Bunu niye paylaştın Didem?" diyerek tepki gösterdi
Bir dönem Can Bonomo ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve daha sonra da Arda Turan ile bir otel odasında görüldüğü iddia edilen model Didem Soydan Instagram'ı salladı.
"BYE" NOTUYLA PAYLAŞTI
Cesur bir fotoğraf paylaşan ünlü model kimseyi umursamadı. Didem Soydan Instagram hesabından bu fotoğrafı 'bye' notuyla paylaştı.
"BUNU NİYE PAYLAŞTIN DİDEM?"
Soydan'ın bu paylaşımına takipçilerinden yorum ve eleştiri yağdı. Bir takipçisi "Bunu niye paylaştın Didem?" diye sordu takipçiler ikiye bölündü.
İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı;