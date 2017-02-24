Nihat Doğan, Caner Erkin'in Asena Atalay'la ilgili sözlerini çok sert eleştirdi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'in açıklamalarını Beyaz TV'de 'Söylemezsem Olmaz' programında değerlendiren Nihat Doğan, Caner Erkin'in Asena Atalay hakkında yaptığı açıklamaların ilerleyen yaşlarda çocuğu için sorun olabileceğini söyledi.Çiftin oğlu Çınar'ın Google'da bu açıklamaları gördüğü zaman ne diyeceğini sorgulayan Nihat Doğan, "O zaman çocuk demeyecek mi 'annem bunları yaparken baba sen ne yaptın? Mezhebin ne kadar genişmiş..." şeklinde konuştu.Asena Atalay'dan oğlunun velayetini almak için dava açan Caner Erkin, dilekçede eski eşine yönelik, "Oğluyla geçirmesi gereken zamanını sevgilileriyle yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde, gece kulüplerinde, birtakım özel ev partilerinde hatta striptiz kulüplerinde direk dansları yaparak geçirmektedir. Yine 6 yaşında bir çocuk annesinin 'direk buldum mu dayanamam notu' ile herkese açık internet sitesinde yayımladığı direk dansı fotoğrafları artık pornografi sınırlarını zorlamaktadır" suçlamasında bulunmuştu.