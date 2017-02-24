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24 Şubat 2017
Kylie Jenner'in zor anları...
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kylie jenner
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etek
Ünlü yıldız Kylie Jenner, Beverly Hills'de görüntülendi
Kylie Jenner, bir iş görüşmesi sonrasında gazetecilere yakalandı. Göğüs dekolteli ve mini eteğiyle dikkat çeken Jenner, paparazzilere poz vermeyi de ihmal etmedi.
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