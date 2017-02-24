İçine sütyen giymeden giydiği beyaz bluzuyla sokağa çıkan Kim Kardashian'ın göğüsleri sokak ortasında açıldı

Kardeşi Kourtney Kardashian ile öğle yemeğine çıkan Kim Kardashian, içine sütyen giymeden giyindiği bluzunun azizliğine uğradı.Kim Kardashian, hiçbir zaman kum saati şeklindeki vücudunu göstermekten çekinen biri olmadı. Ancak bu kez öyle bir niyeti olmasa da dekoltesi maksadını aştı. Sütyen giymeyen Kardahian'ın göğüsleri sokak ortasında birden bire açıldı.Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ay aile bireyleriyle birlikte akşam yemeğine giderken giydiği kıyafetin içini göstermesi nedeniyle Kardashian transparan olmuş ve medyanın ilgisini çekmişti.