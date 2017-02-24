Son olarak TRT Spor'da yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Çetin, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un yeni teknik direktörü oldu

Teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, son olarak Boluspor'u çalıştıran teknik direktör Oğuz Çetin ile anlaşma sağladı.İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Osman Toprak, teknik direktör Çetin'in, kulübe katkı sunacağını belirterek, "Bundan sonraki süreçte inşallah 2.5 yıllık sözleşme imzaladık. 2.5 yıl hocamızla beraber olacağız. Uzun süreli birlikteliğin takıma ve şehre katkısının olacağını düşünüyoruz. Bizim hedeflerimize ulaştıracak kişi olduğu hususunda da hiçbir tereddüdümüz yok. Umarım şansımız yaver gider, takım da bundan sonra iyi bir çıkış yakalar. Biz seri yakaladığımız takdirde play-off oynamayı arzu ediyoruz. Hocamızla da bunun istişaresini yaptık" dedi.