Seda Sayan, dediğini yaptı, eşiyle birlikte TRT Kurdi'de yayınlanan "Mardini Show"a katılıp, Kürtçe türkü söyledi

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla TRT Kurdi'de Berdan Mardini'nin sunduğu "Mardini Show"a katılacağını duyuran Seda Sayan, dediğini yaptı, eşi Erkan Çelik'le birlikte TRT Kurdi'de yayınlanan "Mardini Show"a katıldı.Seda Sayan, programda türkücü Mehmet Gönülçar'ın söylediği Kürtçe türkünün bir bölümünde Gönülçar'a vokal yaptı.Sayan, program başlamadan önce Instagram hesabından programın afişini takipçileriyle paylaştı. Sayan paylaşımına "Şimdi" notunu ekleyerek takipçilerini programı izlemeye davet etti.