Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun akıbeti belli oldu.

Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindiren haber geldi. Bu sezon bir türlü başlamayan sevilen dizi Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacağı iddia edildi.TRT ile Pana film arasında yakınlaşma olduğu iddia edilirken, gelecek sezon Kurtlar Vadisi Pusu TRT 1'de kaldığı yerden devam edeceği de ileri sürüldü. Ayrıca Kurtlar Vadisi Darbe filmi çekilecek ve bunun da hakları TRT'ye verilecek. Tüm dizi hayranları gelecek sezon yine Perşembe günleri dizisine kavuşacak.Fakat halen resmi anlaşmaların yapılıp yapılmadığı ile ilgili kanal yöntemi ve yapımcı şirket tarafından açıklanmadı.Kurtlar Vadisi Pusu’nun bu sezon yayınlanmayacağı programda açıklanırken, dizinin yeni yayın döneminde kaldığı yerden devam edeceği Kurtlar Vadisi Darbe’den sonra bir sonraki sezonda başlayacağı açıklandı. Kurtlar Vadisi Pusu’nunda bazı sahnelerinde Kurtlar Vadisi Darbe’ye bağlantılı olacağı konuşulurken, yeni sezonda Kurtlar Vadisi Pusu’da darbe sonrası yaşanan olaylar ve ülkenin son durumu hakkında konular işlenecek.Yani Kurtlar Vadisi Pusu tahmini tarih vermek gerekirse bir sonraki yayın sezonu yani 2017 Eylül ayı gibi kaldığı yerden devam edecek.Kurtlar Vadisi serisinin ilk dizi filmi olan Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003 yılında ekranlara gelmiştir. Bu bir mafya dizisidir sloganı ile akıllara kazınan dizi aksiyon dizi olarak kendini göstermiştir. 29 Aralık 2005 yılında yayınlanan 97. bölümü ile Kanal D ekranlarında son bulmuştur.Kurtlar Vadisi Terör, Türkiye'de yaşanan Mafya - Derin Devlet ilişkisini ve Türkiye'de yaşanan Terör faaliyetlerini ekranlara taşımıştır. Dizinin büyük tepki alması RTÜK tarafından ikinci bölümün yayınlanmasının ardından yayından kaldırılmasına neden olmuştur.Kurtlar Vadisi Pusu, daha önce ekrana gelen Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Terör dizilerinin devamı niteliğinde çekilmeye başlanmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu'da yine Türkiye'de yaşanan Mafya - Derin Devlet ilişkisi konu edilmiştir.