Hürriyet'in "Karargah Rahatsız" haberine soruşturma açılırken Cem Küçük de Twitter'dan Hande Fırat'ı topa tuttu

Hürriyet gazetesinin "Karargah Rahatsız" haberinin etkileri devam ediyor. Haberle ilgili Hürriyet'e soruşturma açılırken, Hande Fırat'a tepki yağdı.Hande Fırat, tepkilere aldırmadan haberinin arkasında durmaya devam etse de Hürriyet'e soruşturma açıldı.Habere en sert tepkilerden biri Cem Küçük'ten gelmişti. Cem Küçük bugün de Aydın Doğan ve Hande Fırat'ı topa tutmayı sürdürdü.Twitter hesabından "Hande Fırat hala bu skandal manşeti savunuyor. Gram zeka yok bu kadında. Fırat'ı savunan AK Partililer de kendine gelmeli" yazan Cem Küçük, Genelkurmay'ın başında İlker Başbuğ'un olması halinde durumların çok farklı olacağını iddia etti.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı demokrasiyi koruma yönünde çok doğru bir iş yapmıştır. Millet sizinle.Savcılık Sedat Ergin ve Hande Fırat'ı ifadeye çağırdı. İkisi de hemen bugün gidip hesap vermeliler. Bu iş soğumamalı.Eğer bugün savcılığa gitmezlerse savcımızın gözaltı çıkarma yetkisi olduğunu da hatırlatırım. Adalet gecikemez.Hande Fırat hala bu skandal manşeti savunuyor. Gram zeka yok bu kadında. Fırat'ı savunan AK Partililer de kendine gelmeli.15 Temmuz'da eğer İlker Başbuğ darbenin başında olsaydı Aydın Doğan'ın emriyle Hande Fırat da darbeyi savunurdu. Yüzde 100 eminim.Hande Fırat Aydın Doğan'ın emrindedir. Doğan ne dese onu yapar. Fırat o gün de şahsi inisiyatif almadı, bugün de almaz. Emirleri uygular.