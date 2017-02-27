ABD’de dün gece dağıtılan Oscar ödül törenine, sadece ödülü kazananlar veya şık oyuncular değil “En İyi Film Ödülü’nde” verilen isim açıklanması damga vurdu ve sosyal medyayı salladı

Twitter’ın verilere yer verdiği @TwitterData hesabına göre, sosyal medyada en çok konuşulan isim sunucu Jimml Kimmel oldu. İkinci sırayı alan “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü”nü kazanan Viola Davis’i; “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Emma Stone, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü”nü kucaklayan ilk Müslüman olarak tarihe geçen Mahershala Ali ve “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü kazanan Casey Affleck takip etti.Kırmızı halıda sosyal medyayı en çok etkileyen isim ise; Emma Stone oldu. Stone’dan sonra Taraji Henson, Ruth Negga, Lin-Manuel Miranda ve Dakota Johnson’ın kırmızı halı şıklıkları hakkında da çok sayıda tweet atıldı.Yanlış ödül verilmesi de Twitter’da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Hakkında en çok tweet atılan olay, Moonlight filminin "En İyi Film" dalında Oscarı kucaklaması olurken törenin sunucusu Jimmy Kimmel’ın ABD Başkanı Donald Trump’a tweet atması da ikinci sırayı aldı. La La Land’in yanlışlıkla ödülü aldığının açıklanması da 3. sırayı aldı.Oscar törenlerinde yanlış ödülün açıklaması üzerine ise Twitter’da eğlenceli ve esprili tweetler atıldı. Tweetlerin büyük bir kısmında da ABD seçimlerine atıfta bulunularak Kasım 2016 seçimlerini aslında Hillary Clinton’un kazandığı esprileri yapıldı.