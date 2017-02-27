2017 Oscar Ödüllerinde en çok konuşulan isimlerinden biri Scarlett Johansson oldu

2017 Oscar Ödülleri kırmızı halıda en çok konuşulan isimlerinden biri Scarlett Johansson oldu.Romain Dauriac ile boşanmak üzere olduğu iddia edilen Scarlett Johansson, kırmızı halının en cesur isimlerindendi.Göğsünün altında bulunan dövmesini açıkta bırakan bir elbise giyen güzel oyuncu, aynı zamanda şeffaflığı tercih etti.Oscar törenine yalnız katılan 32 yaşındaki yıldız, ayrılık dedikodularının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.