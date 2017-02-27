Survivor'da dokunulmazlık oyununda Tarık Mengüç'e yenilen Anıl, arkadaşlarına "beni best-off'a çıkarın yenilirsek adımı yazın" dedi. Gönüllüler takımı Anıl'ın bu teklifine şoke oldu

TV8 ekranlarında büyük ilgi gören Survivor 2017'nin dün akşam ekranlara gelen bölümünde çok ilginç bir olay yaşandı. Gönüllüler takımında yer alan Anıl Karakurt, dokunulmazlık oyunu sırasında takım arkadaşlarına "beni best-off'a çıkarın, yenilirsem adımı yazın" dedi. Gönüllüler takımı şaşkına döndü.Çıktığı ilk oyunda Tarık Mengüç'e yenilen Anıl, arkadaşlarına kendine çok güvendiğini söyleyerek bir de teklif yaptı.Anıl, kendine güvendiğini ve best-of'ta mücadele etmek istediğini belirtirken, kaybetmesi halinde ada konseyinde adının yazılmasını istedi.Takım arkadaşları, Anıl'ın teklifi karşısında bir anda ne diyeceğini bilemediler. Bu teklif geri çevrilirken, gönüllülerin best-of'u 5-0 gibi çok farklı bir skorla kaybetmesi dikkati çekti.