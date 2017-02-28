"Karargah Rahatsız" başlıklı haberiyle büyük tartışma yaratan Hürriyet'in kaptan köşkünde değişikliğe gidildi.

Doğan Medya Grubu'nun amiral gemisi Hürriyet'te taşlar yerinden oynadı."Karargah Rahatsız" başlıklı haberinin yarattığı tartışmanın ardından Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin görevden alındı.Ağustos 2014'ten bu yana Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda oturan Sedat Ergin'in yerine Hürriyet yazarlarından eski Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila getirildi.Fikret Bila; Milliyet İstihbarat Şefliği, Milliyet Ankara Temsilciliği ve Genel Yayın Yönetmenliği döneminden beri Aydın Doğan'ın güvendiği isimler arasında yer alıyor.Hürriyet gazetesi yönetimi bugün Bila ile bir toplantı gerçekleştirdi ve görev kendisine tevdi edildi.