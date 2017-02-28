Habertürk Gazetesi'nde kuruluşundan bu yana çalışan deneyimli gazeteci az önce gazete ile yollarını ayırdı

Habertürk Gazetesi'nde 8 yıldır görev yapan deneyimli gazeteci Serkan Akkoç sürpriz bir kararla gazete ile yollarını ayırma kararı aldı.Akkoç Habertürk Gazetesi'ne kurulduğu 2009 yılında Hürriyet Gazetesi'nden transfer olmuştu.Akkoç Habertürk Gazetesi'nde 23 Ekim-7 Kasım 2014 tarihlerinde yayınlanan "Galata Köprüsü nerede?" başlıklı haberiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2014 yılı Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü'ne(Kültür-Sanat dalında) layık görülmüştü.Başarılı gazeteci ayrılık kararını çalışma arkadaşlarına attığı e-maille böyle duyurdu:İyi akşamlar sevgili arkadaşlar....Bu akşam itibariyle Habertürk Gazetesi'ndeki görevim sona erdi...22 yıllık gazetecilik süreci belki sona erdi, belki bir mola aldım...Yeni birşeyler deneyip hayatın daha yaşanılır olup olamayacağını göreceğim...Şimdiye kadar kırdıklarım olmuşsa hepsinden özür dilerim..Yolunuz açık olsun