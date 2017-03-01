Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta yayınlanmayacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul, bu hafta yayınlanmayacak. Çarşamba akşamı tekrar bölümüyle ekranda olacak olan dizinin yeni bölümü 8 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek.Dizinin bu hafta neden yayınlanmadığına dair konuyla ilgili yapımcı şirketten bir açıklama yapıldı.Yapımcı şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Mevsimsel şartlara bağlı olarak çekim sahamızda yaşanan sorunlar nedeniyle yayınımıza 1 hafta ara vermek zorunda kaldık. 1 Mart Çarşamba günü Diriliş Eruğrul, tekrar bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacaktır.'