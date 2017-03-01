Demet Akalın, spora başladığını sosyal medya hesabından duyururken hedef olarak Cansu Taşkın'ı seçtiğini yaptığı paylaşımla gösterdi.

Samimi itirafları ve dobralığıyla tanınan Demet Akalın, Instagram’dan yaptığı paylaşımla bir kez daha ne kadar açık sözlü olduğunu gözler önüne serdi.Ünlü model Cansu Taşkın’ın Instagram hesabından paylaştığı pilates videosunu paylaşan Demet Akalın, Cansu’nun vücudunu ve poposunu çok beğendiğini, “Türkiye değil dünyada en beğendiğim vücut pehhhh… Bizim popo da böyle olacak mı Cansu?” sözleriyle itiraf etti.