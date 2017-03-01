Youtube ABD'nin büyük televizyon kanallarıyla anlaştı. ABC, CBS ve Fox gibi kanalların canlı yayınları Youtube TV isimli uygulama üzerinden yayınlanacak

Youtube ABD'de cep telefonu üzerinden televizyon yayını yapacak. Kanalın mobil uygulamasında CBS, NBC, ABC ve Fox gibi kanallar yer alıyor. ESPN, Comedy Central, MTV ve Nickelodeon da Youtube TV uygulaması üzerinden yayın yapacaklar.YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki gençlerin hala The Ellen DeGeneres ve Carpool Karaoke gibi televziyon için yapılan programları takip ettiğini belirtti. Financial Times'ın haberine göre Wojcicki, "Milenyum kuşağının televizyonu sevdiğine şüphe yok. Fakat televizyonu geleneksel bir şekilde izlemek istemiyorlar. İstedikleri zaman ve kendi koşullarında televizyonla etkileşime geçmek istiyorlar. 6 kanal için platformun ücreti aylık 35 dolar olacak" diye konuştu.Youtube cep telefonu uygulaması üzerinden toplamda 1 milyar saat video izlendiğini açıklarken Google'ın sahip olduğu şirket 2017 yılında 7 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini açıkladı.Youtube TV ile birlikte kullanıcılar istedikleri program türünü aratarak üye oldukları kanalların arşivlerine de ulaşacak.BTIG analiz şirketinden Rich Greenfield, "Kablolu televizyon gelirleri giderek düşüyor. Youtube pazarda efsane olma yolunda sıkı adımlarla ilerliyor" diye konuştu.