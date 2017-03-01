Acun Ilıcalı, Yunanistan'da yaptığı Survivor'da reyting rekoru kırdı. Instagram'dan yaptığı açıklamada, Dominik'e geleceğine söz veren Murat Boz'un sözünde durduğunu da söyledi

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı Yunanistan'da yaptığı Survivor'da da büyük bir başarı yakaladı. Yunanistan'da son yılların en yüksek reytinigini elde ettiğini söyleyen Ilıcalı, mutluluğunu Instagram'dan paylaştı.Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan'da reyting rekoru kırdı. Son yıllarda Yunanistan'ın en iyi reytingini aldığını söyledi.Acun Ilıcalı, "O Ses Türkiye" yarışmasında jüri üyesi Murat Boz'dan Dominik'e gelme sözü almıştı. Ilıcalı, Murat Boz'un sözünde durduğunu da söyleyerek Yunan Survivor'ar ile fotoğraf paylaştı.