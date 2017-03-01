Londra'da 'The Rio' adlı sinema salonu, 'Moonlight' filminin ilk 20 saniyesinde 'La La Land'ı oynattı. Perdede La La Land'ı gören seyirci bunun bir şaka olduğunu sandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 'The Rio' adlı sinema salona giden izleyiciler şaşkınlığa uğradı. 'Moonlight' filmine giden sinemaseverler film başlangıcında 20 saniye boyunca 'La La Land'ı izledi. Seyirci bunun bir şaka olduğunu sansa da aslında ortada bir hata vardı.89. Oscar Ödül Töreni'nde Faye Dunaway ve Warren Beatty, en iyi film ödülünü La La Land'ın kazandığını açıklamıştı. Ancak Jordan Horowitz, duruma müdahale ederek ödülün gerçek sahibinin Moonlight olduğu duyurmuştu.Ödül töreninde en çok dalda aday gösterilen yönetmen Damien Chazelle'in 'La La Land' filmi altı ödül aldı.Kaynak: Haberler.com