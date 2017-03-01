"İstanbul Kırmızısı"nın galasına filmin başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün'ün eşi Onur Saylak gelmedi. Ünlü çift arasındaki boşanma iddiaları kuvvetlendi

"İstanbul Kırmızısı" filminin galasına ünlüler akın ederken, gözler filmin başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün'ün eşi Onur Saylak'ı aradı.Ünlü çift arasında boşanma iddiaları ayyuka çıkmışken, gala gecesine Onur Saylak'ın gelip gelmeyeceği hemen herkesin cevabını merak ettiği soru oldu.Ancak gala gecesinden paylaşılan fotoğraflarda Onur Saylak yer almaması, ikilinin arasının açık olduğu hatta boşanma evresinde oldukları iddialarını biraz daha kuvvetlendirdi.