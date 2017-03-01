Karargah rahatsız' haberinin ardından büyük tepki çeken Hande Fırat'ın, bugün Hürriyet'ten istifa ettiği iddia edildi. Haberi yalanlayan Fırat "Görevimin başındayım, muhabirliği seviyorum ve yapmaya da devam edeceğim" dedi

Genelkurmay kaynaklarına sorulan 7 sorunun cevabını 'Karargah rahatsız' başlığıyla veren Hürriyet gazetesi ve gazetenin Ankara temsilcisi Hande Fırat'a hükümetten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki gelmişti.Hürriyet haberler ilgili "Üzgünüz, editöryal bir hata" açıklaması yaparken, gözler haberde imzası olan Hande Fırat'a çevrilmişti.Bu sabah saatlerinde bazı internet sitelerinde Fırat'ın istifa ettiği haberleri yapıldı.Fırat ise iddialara akşam saatlerinde twitter adresinden cevap verdi. Haberleri yalanlayan Fırat "İddialar asılsızdır görevimin başındayım" açıklaması yaptı.Fırat daha sonra internethaber'e konuştu. İstifasının asla söz konusu olmadığını söyleyen Fırat, "İstifam da istenmedi. 20 yıldır bu işi yapıyorum ve şu anda da işimin başındayım. Bu işi severek yapıyorum. Ben muhabirim. Muhabirlik yapmayı da seviyorum ve yapmaya da devam edeceğim" dedi.