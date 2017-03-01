Ekranların sevilen dizisi Poyraz Karayel bugün yayınlanan final bölümüyle sona erdi. İzleyiciler de sosyal medya üzerinden yayınladıkları mesajlarıyla diziye veda etti

Başrollerinde İlker Kaleli, Musa Uzunlar, Burçin Terzioğlu, Funda Eryiğit ve Ataberk Mutlu'nun oynadığı Poyraz Karayel dizisi bugün final yaptı. Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunan dizinin sevenleri Twitter'dan veda mesajları yayınladı.82'nci bölümüyle final yapan Poyraz Karayel, bu sezon reyting sıralamalarında önceki sezonların çok daha altında yer aldı.Poyraz Karayel dizisinin senaristi Ethem Özışık Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Poyraz Karayel'in biteceğini duyurmuştu. Özışık Twitter hesabından, "Bitiryoruz albayım…" şeklinde paylaşım yapmıştı.Poyraz Karayel'in replikleri sosyal medya üzerinden binlerce kez paylaşılmış adeta aşıklara sözcü olmuştu. Dizinin hayranları Twitter'dan veda mesajı yayınladı. #PoyrazKarayelVeda Hashtag'i kısa sürede TT listesinde zirveye yerleşti.