Hülya Avşar, Pürlen Kıyat'ın gelirlerini "Çocuk Kalp Vakfı" yararına bağışladığı "Kahramanlar Sadece Masallarda Olmaz" kitabını alıp Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı

Hülya Avşar, Pürlen Kıyat'ın gelirlerini "Çocuk Kalp Vakfı" yararına bağışladığı yeni kitabı "Kahramanlar Sadece Masallarda Olmaz" kitabını aldı."Avşar Kızı" çalışma odasında okumaya koyulduğu kitabın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.Hülya Avşar, çektiği fotoğrafı Instagram hesabından, "Pürlen Kıyat'ın yeni eseri tüm İnkılap Kitabevi satış noktalarında. Üstelik minik kalpler yararına..." notuyla takipçileriyle paylaştı.