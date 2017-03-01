1 Mart 2017

İran Devlet Televizyonu Oscar'da dekolteli kıyafeti sansürledi!

İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin 'The Salesman' (Satıcı) filminin Oscar'da ödül aldığı anları haber yapan İran Devlet Televizyonu, ödülü açıklayan Charlize Theron'un kıyafetini sansürledi

İran Devlet Televizyonu Oscar'da Dekolteli Kıyafeti Sansürledi 5 saat önce

İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin 'The Salesman' (Satıcı) filminin Oscar'da ödül aldığı anları haber yapan İran Devlet Televizyonu, ödülü açıklayan Charlize Theron'un kıyafetini sansürledi.





89. Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Yabancı Film' ödülünü, İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin 'The Salesman' (Satıcı) filmi aldı.



KARARTARAK VE BUZLAYARAK SANSÜRLEDİ

İran Devlet Televizyonu da Oscar'da İranlı yönetmenin ödül aldığı anları haber yaptı. Ancak Oscar'da ödülü açıklayan dünyaca ünlü kadın oyuncu Charlize Theron'un dekolte kıyafetini karartarak ve buzlayarak sansürledi. Sansür görüntüleri batı medyasında hayretle karşılandı. Sosyal medyada da, yaşanan sansür olayı alaya alındı.



Orijinal hali:







İran Devlet Televizyonu'nun sansürlediği hali: