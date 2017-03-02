Digitürk'ün yetişkin kanalları, Katarlı ünlü işadamı Nasser Al-Khelaifi'nin şirketi beIN MEDIA GROUP'a satılmasının ardından kapatıldı

Digitürk'ün yetişkin kanalları, Katarlı ünlü işadamı Nasser Al-Khelaifi’nin şirketi beIN MEDIA GROUP’a satılmasının ardından kapatıldı. 3 yıldır Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolünde olan Digitürk’ün satışı yaklaşık 9 ay önce atılan imzalarla Digitürk’ün yeni sahibi, Katarlı ünlü işadamı Nasser Al-Khelaifi’nin şirketi BeIN Sports oldu.Bu satışın ardından BeIN Sports şirketi ilk iş olarak Digitürk'ün yetişkin kanallarını kapattı. Digitürk'ün kullanıcılarına yaptığı bildirimde, “Blue Hustler”, “Playboy TV” ve “Penthouse” adlı yetişkin kanalları sözleşmelerinin 2 Şubat 2017 tarihi itibariyle sona erdiği belirtildi. Bu iptal nedeniyle paket sahiplerine herhangi bir taahhüt cezası yansıtılmayacağı da öne sürüldü.