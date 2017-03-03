İçerde dizisinde heyecanla beklenen Kudret Sönmez Tek rolünü kimin oynayacağı netlik kazandı

İçerde dizisinde Kudret Sönmez Tek rolünü kimin oynayacağı kesinleşti. Şener Şen'in adının geçtiği rolü usta oyuncu Uğur Yücel'in oynayacağı öğrenildi. Show TV'nin fenomen dizisi İçerde'nin gizemli karakter Kudret Sönmez Tek'i kimin oynayacağı uzun süredir konuşuluyordu. Pek çok ünlü ismin anıldığı rol için ilk önce usta oyuncu Şener Şen'in adı geçmişti. Ancak Kudret Sönmez Tek'i Uğur Yücel'in canlandıracağı kesinleşti.Ay Yapım'ın yapımcılığını yaptığı, Uluç Bayraktar'ın yönettiği ve başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin yer aldığı İçerde dizisinde, Kudret Sönmez Tek rolünü Uğur Yücel'in oynaması bekleniyor. Usta oyuncu Uğur Yücel son olarak Fox ekranlarında yayınlanan ancak ekran ömrü kısa süren Familya dizisinde başrol oynamıştı.