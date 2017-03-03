Magazin gündeminin bir numaralı konularından olan Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te süper minisiyle ATM'den para çekerken görüntülendi

Kısa bir süre önce, uzun zamandır küs olduğu Demet Akalın ile barışan ve ona bir şarkı vereceği ortaya çıkan Aleyna Tilki, magazin muhabirlerine yakalandı.KARTININ ŞİFRESİNİ HATIRLAYAMADIBir ATM'den para çekerken görüntülenen Aleyna Tilki, zor anlar yaşadı. Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken Tilki'yi kullandığı ATM bir hayli uğraştırdı. Görüntülendiğini fark edince oldukça şaşıran 17 yaşındaki şarkıcı, kartının şifresini hatırlayamadığı için parasını çekemedi.Kendisini bekleyen araca koşar adımlarla binen Tilki, hızlıca uzaklaştı. Öte yandan Tilki'nin ultra mini şortu ve yıldızlı çorapları çevreden geçenlerin dikkatini fazlasıyla çekti.