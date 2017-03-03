Yaptıklarıyla Türk televizyon tarihine geçen ünlü sunucu Müge Anlı, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi

17 Ağustos depreminde kaldırıldığı hastanede kaybolan Hicran Emir isimli vatandaş ve diğer depremzedeler için kimsesizler mezarlığında çalışma başlatıldı.Kayıpları bulması, cinayetleri çözmesi ile tanıdığımız Müge Anlı da ATV ekranlarında yayınlanan programında bu konuyu yer verdi.Olayı biraz daha ileri boyuta taşıyan Anlı, Türk televizyon tarihinde belkide bir ilki gerçekleştirerek mezarların açılma anlarını da canlı yayından verdi.