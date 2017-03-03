Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, gazetenin yeni Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila ile selefi Sedat Ergin arasındaki "yedi farkı" anlattı

"Sedat Ergin iğneyle kuyu kazarak ilerler. Fikret Bilâ usanmayan bir çalışkanlıkla yükselir" diyen Hakan, Ergin'i "gitar"a, Bila'yı ise "tambur"a benzetti."Sedat Ergin prensip sahibidir. Fikret Bilâ alışkanlık sahibidir. Sedat Ergin iğneyle kuyu kazarak ilerler. Fikret Bilâ usanmayan bir çalışkanlıkla yükselir"Sedat Ergin ile Fikret Bila arasındaki yedi fark- Bir: Sedat Ergin cazdır... Fikret Bila Türk sanat müziği...- İki: Sedat Ergin diplomatik bir dille ilişki kurar... Fikret Bilâ mesafeli temasla yürür...- Üç: Sedat Ergin prensip sahibidir... Fikret Bilâ alışkanlık sahibidir...- Dört: Sedat Ergin iğneyle kuyu kazarak ilerler... Fikret Bilâ usanmayan bir çalışkanlıkla yükselir.- Beş: Sedat Ergin gitardır... Fikret Bilâ tamburdur...- Altı: Sedat Ergin detaylarla yoğrulur... Fikret Bilâ inat ve ısrarla yoğrulur.- Yedi: Sedat Ergin eşsiz bir nezaketin zirvesidir... Fikret Bilâ eşsiz bir merhametin zirvesidir.