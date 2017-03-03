Uzun süredir piyasada umduğunu bulamayan Nokia, herkesin merakla beklediği yeni Nokia 3310 modelini MWC 17'de tanıttı.

ABD'deki yeni Nokia 3310'u bekleyen tüketicileri hayal kırıklığına uğratacak bir haber geldi. CNET'in haberine göre ABD'li GSM operatörlerinin 900-MHz frekansını desteklememesinden dolayı yeni Nokia 3310, ülkede çalışmayacak. Belirtilene göre operatörler, 2G'li cihazlarda 850 MHz aralığını destekliyor.Konuyla ilgili konuşan HMD Global'in pazarlama genel müdürü Patrick Mercanton, yeni Nokia 3310'u ABD'de satmayacaklarını açıkladı.Nokia 3310, aynı nedenlerden dolayı Kanada'da da çalışmayabilir. Öte yandan ülkemizde ise böyle bir durum söz konusu değil. Belirtilene göre cihaz, Avrupa ve Asya'da serbestçe çalışabilecek/kullanılabilecek.