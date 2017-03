Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan ve şöhreti Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe'ye sürpriz bir davet geldi

Tuzlama hareketiyle (Salt Bae) dünyayı kasıp kavuran Nusret Gökçe, son olarak Monaco'da düzenenlenen Laureus Spor Ödülleri'ne davet edilmişti. Dünyaca ünlü sporcular, geceye katılan ünlü işletmeciye büyük ilgi göstermişti.Habertürk'te yer alan habere göre; bu davetten sonra Nusret Gökçe'ye bir çağrı da Amerika'da yayınlanan bir programdan geldi.Geçtiğimiz Şubat ayında, 'Late Late Show' adlı stand up programına konu olan Gökçe'ye, programın sunucusu James Corden'ın davette bulunduğu konuşuluyor.Programında Nusret için "Bu adam kırmızı etin Christian Grey'i olabilir" ifadelerini kullanan ünlü komedyen, "Et yoğurmanın et yoğurma isteği uyandırması çok nadirdir. Kafamda evde barbekü partisi verirken böyle gözüktüğümü canlandırıyorum" diyerek, izleyenleri kahkahalara boğmuştu.Dünyanın pek çok yerinden davet aldığını ancak, dil sorunu olduğunu söyleyen Nusret Gökçe'nin bu çağrıya ne cevap vereceği merak konusu oldu.