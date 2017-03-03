'O Ses Türkiye'de Gamze Dursun adlı yarışmacı, 'Elenirsem nişanlım bana evlenme teklifi edecekti' diyerek nişanlısına evlenme teklifi ettirdi. Hadise, ikili için balayı sözü verdi
'O Ses Türkiye' adlı yarışmada dün akşam ilginç anlar yaşandı. Çapraz düellolarda elenen Gamze Dursun nişanlısıyla iddiaya girdiğini söyledi. Dursun, "elenirsem nişanlım bana evlenme teklifi" edecek diyerek nişanlısını sahneye davet etti.
Elenen yarışmacı Gamze Dursun, nişanlısını sahneye davet edip evlenme teklifi etmesini bekledi. Nişanlısı, "yanıldım benim şampiyonum sensin" dedi. Dursun'un nişanlısı, hazırlıksız yakalandığı için ne diyeceğini bilemedi.