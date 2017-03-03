3 Mart 2017

'O Ses Türkiye'de evlenme teklifi aldı! Hadise söz verdi...

'O Ses Türkiye'de Gamze Dursun adlı yarışmacı, 'Elenirsem nişanlım bana evlenme teklifi edecekti' diyerek nişanlısına evlenme teklifi ettirdi. Hadise, ikili için balayı sözü verdi