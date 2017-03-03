Hollywood dünyasının 'en feminist ünlüsü' olarak dikkat çeken Emma Watson, Vanity Fair dergisine verdiği üstsüz pozla, feministleri kızdırdı

2014 yılında Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi olan Emma Watson, başlattığı ‘HeForShe’ kampanyasını desteklemek için yaptığı konuşmada, kadınları ve erkekleri, herkesin iyiliği için feminizmi desteklemeye çağırmıştı.O zamanlar “Kendi bedenimle ilgili kararları benim almamın doğru olduğunu düşünüyorum” diyen Watson, 8 yaşında feminist olmaya karar verdiğini örneklerle açıklamıştı. Hatta ünlü oyuncu aynı yıl “2014'ün En Feminist Ünlüsü” de seçildi.Feministlerin ikonu olan Watson, Vanity Fair’e verdiği pozla feminist camiasını kızdırdı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan ünlü oyuncu sessizliğini korurken, takipçileri onu ‘iki yüzlü’ ve ‘feminizme kötü örnek’ diyerek suçladı.Bazı takipçileri ise, “Onun bedeni, onun kararı” diyerek, Watson’a destek çıktı.