Survivor Berna Öztürk ve Yunus Günçe, geçmişte sevgili olduklarını açıkladı

TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programına katılan Berna Öztürk ve Yunus Günçe, geçmişte sevgili olduklarını açıkladı.'Survivor 2016'da başarılı bir performans sergileyen Yunus Günçe, "Sizin arkadaşlığınız çok eskiye dayanıyor" sözlerine, "Çok büyük bomba var. Şimdi tüm Türkiye'ye çok güzel bir şey açıklayacağız. Berna Öztürk benim eski çıktığım. Haliyle ben de onun eski çıktığıyım. Çünkü o zaman çok küçüktük ve çıkılıyordu. Uzun zaman oldu, 15 yılı rahat vardır" karşılığını verdi.