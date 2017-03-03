"İstanbullu Gelin" dizisini izleyen Demet Akalın, televizyondan cep telefonuyla kaydettiği dizinin bir bölümünü Instagram hesabından " Oh be! Cumalrın keyfi var artık" notuyla paylaştı

Cuma akşamını evde geçiren Demet Akalın, televizyon karşısına geçip dizi izledi.Star TV ekranlarında yayınlanan "İstanbullu Gelin" dizisini izleyen ve hayran kalan Akalın, diziyi cep telefonuyla televizyondan kayda aldı.Akalın, çektiği videoyu Instagram hesabından, "Güzel bir dizi... Oh be! Cumaların keyfi var artık..." notuyla paylaştı.