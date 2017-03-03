TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht "Abdulhamit" dizisindeki suikast sahnesi izleyenlerin nefeslerini kesti
TRT ekranlarının yeni dizisi Payitaht "Abdulhamit" kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin bugün yayınlanan bölümünde padişah Abdulhamit'e suikast girişimi konu alındı.
NEFES KESEN ÇATIŞMA SAHNESİ
Padişah halkın arasından geçerken isyancı askerler tarafından saldırıya uğruyor. Sokak çatışmasının yaşandığı sahne izleyenleri ekranlara kilitledi. Sultan Abdulhamit, suikast girişiminden kıl payı kurtuldu.
Kaynak: Haberler.com