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3 Mart 2017

Payitaht "Abdulhamit"teki suikast sahnesi nefesleri kesti!

payitaht
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht "Abdulhamit" dizisindeki suikast sahnesi izleyenlerin nefeslerini kesti
Payitaht "Abdulhamit"teki suikast sahnesi nefesleri kesti! TRT ekranlarının yeni dizisi Payitaht "Abdulhamit" kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin bugün yayınlanan bölümünde padişah Abdulhamit'e suikast girişimi konu alındı.

NEFES KESEN ÇATIŞMA SAHNESİ
Padişah halkın arasından geçerken isyancı askerler tarafından saldırıya uğruyor. Sokak çatışmasının yaşandığı sahne izleyenleri ekranlara kilitledi. Sultan Abdulhamit, suikast girişiminden kıl payı kurtuldu.

Kaynak: Haberler.com


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