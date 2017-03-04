Cübbeli Ahmet Hoca, YouTube kanalının 100 bini kişi tarafından takip edilmesi nedeniyle cemaatine içerledi

Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sohbet programında, YouTube kanalını takip etmeyenlere sitem dolu sözlerle yüklendi.“Millete ayet hadis okuyoruz, tebliğ yapıyoruz, para mı topluyoruz ya? Allah için üye olun diyoruz, YouTube diyoruz, daha 100 bin olmuşuz. Demesinler mi, gecenin 2’sinde yemek programı var, 700 bin üyesi var” diye konuşan Ünlü, 2 Şubat tarihli olduğu gözüken videosunda, “Allah hepinizi ıslah etmesin. Yahu bu 100 bin olacak iş mi?” diye sitem etti.