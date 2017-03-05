Kurduğu vakıfla kızları fuhuştan kurtaran Yolanthe Cabau, şimdi de Hollanda’daki TV programıyla kayıpları bulup sevenleri kavuşturacak

Galatasaraylı Wesley Sneijder’in yardımsever eşi Yolanthe Cabau, 007 James Bond gibi!Kurduğu vakıfla birçok ülkedeki genç kızları fuhuştan Cabau, Hollanda’nın Müge Anlı’sı olmak için de kolları sıvadı.Yolanthe Cabau, ‘RTL 4’ adlı kanalda yeni başlayan programında birbirlerini kaybeden aileleri ve sevenleri kavuşturuyor. Yolanthe Cabau, ilk bölümde 1990’da geçirdikleri trafik kazası yüzünden birbirlerinden ayrı düşen iki kardeşi buluşturdu..