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5 Mart 2017

Sinan Oğan, AA'yı Numan Kurtulmuş'a şikayet etti!

sinan oğan
Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayan eski MHP’li Oğan, olayı haberleştirirken ‘protesto’ ifadesini kullanan Anadolu Ajansı’na tepki gösterdi
Sinan Oğan, AA'yı Numan Kurtulmuş'a şikayet etti! Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayan eski MHP’li Oğan, olayı haberleştirirken ‘protesto’ ifadesini kullanan Anadolu Ajansı’na tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine tepki gösteren Oğan, Twitter’dan paylaştığı mesaja AA’dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u da ekleyerek “Sn. Numan Kurtulmuş devletin resmî ajansının yaptığı bu terbiyesizliğe sessiz mi kalacaksınız?” diye yazdı.

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