Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayan eski MHP’li Oğan, olayı haberleştirirken ‘protesto’ ifadesini kullanan Anadolu Ajansı’na tepki gösterdi

Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayan eski MHP’li Oğan, olayı haberleştirirken ‘protesto’ ifadesini kullanan Anadolu Ajansı’na tepki gösterdi.Anadolu Ajansı’nın haberine tepki gösteren Oğan, Twitter’dan paylaştığı mesaja AA’dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u da ekleyerek “Sn. Numan Kurtulmuş devletin resmî ajansının yaptığı bu terbiyesizliğe sessiz mi kalacaksınız?” diye yazdı.