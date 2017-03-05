Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yeni dizisinden ne kadar ücret alacak?

Star TV'nin sevilen dizisi Paramparça'nın bu sezon sona ereceği ve başrol oyuncusu Erkan Petekkaya’nın da şimdiden gelecek sezon için yeni bir diziyle anlaşma yaptığı biliniyor.Dün sosyal medya hesabı üzerinden Paramparça dizisinin final yapacağını duyuran Erkan Petekkaya, hemen ardından ise "Çok önemli bir proje çok yakında. Hayatım değişiyor dersem abartmış olmam. Pek yakında, belki 3 gün!!! Teşekkürler Star ve Ömer, anlayışına" paylaşımı yapmıştı.Erkan Petekkaya'nın yeni projesi için Fox TV'den bir servet kazanacağı iddia edildi...İddiaya göre oyuncu bu projeden 2 milyon lira kazanacak. Petekkaya’nın ücreti şu sıralar TV dünyasının en çok konuşulan konusu. Erkan Petekkaya, 3 sezondur Paramparça dizisi ile ekranlarda.