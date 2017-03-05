Jane Austen'in aynı adlı ölümsüz eserinden Show TV için ekrana uyarlanan 'Aşk ve Gurur', izleyiciyle bu akşam buluşacak

Yapımcılığını Limon Film / Hayri Aslan'ın üstlendiği Aşk ve Gurur'un başrollerinde; Mert Fırat, Damla Sönmez ve Alper Saldıran'ın yanı sıra Tülin Özen, Ahmet Rıfat Şungar, Laçin Ceylan, Levent Ülgen ve Ayfer Dönmez yer alıyor.Aşk ve Gurur'un ilk bölümünde; Zeynep, nikah şahidi olduğu çocukluk arkadaşı Taylan’ın düğününde, genç işadamı Kenan ile tanışır. Karakterleri birbirine zıt olmasına rağmen ikili arasında büyük bir çekim başlar. Aynı düğünde Zeynep’e çocukluğundan beri aşık, en yakın arkadaşı Murat da evlenme teklif eder. Zeynep’in babası Ahmet, aileden habersiz, birikmiş son parasını bir işe yatırmıştır. Üst üste gelen aksilikler sonucu iş batar ve aile büyük bir borca girer. Tam bu sırada Zeynep de işinden ayrılır. Taylan sayesinde bulduğu yeni iş ise, Kenan’ın şirketindedir. Zeynep’in evin bodrumunda bulduğu ve kendilerinden önceki ev sahibine ait olan günlük büyük bir sırrın anahtarı olacaktır.Aşk ve Gurur, Kenan ve Murat arasındaki düşmanlığın içinde kendini var etmeye çalışan Zeynep’in hikayesini anlatan ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV’de başlıyor!