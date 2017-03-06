Kanal D'nin sevilen dizisine Okan Yalabık'tan sonra yıldız bir isim daha dahil oldu

Kanal D’nin başarılı projesi Vatanım Sensin'in oyuncu kadrosuna yeni isimler eklenmeye devam ediyor.William Charles Hamilton rolüyle hikâyeye dahil olan Okan Yalabık’ın ardından, Saadet Işıl Aksoy da Hamilton’un vefat eden eşinin kardeşi Lucy rolüyle diziye katıldı.Dizide; William Charles Hamilton’a çıkan İzmir görevi, Lucy’nin bir türlü iyileşmeyen verem hastalığı için ümit olacak. Lucy’nin bu havası güzel şehirde şifa bulacağını düşünen ailesi, onu Hamilton’la birlikte İzmir’e yollayacak. Kumandan Vasili ise insan hakları ihlallerini araştırmak üzere gelen Hamilton ve baldızı Lucy’yi kontrolü altında tutmaya çalışacak.Saadet Işıl Aksoy, Vatanım Sensin'in perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde seyirci karşısına çıkacak.