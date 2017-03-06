Oylum Talu’nun hazırlayıp sunduğu Burası Haftasonu programında bir ilk gerçekleşti.

Habertürk TV’de ekrana gelen, Oylum Talu’nun hazırlayıp sunduğu Burası Haftasonu programında bir ilk gerçekleşti. Lazer ışık oyunlarıyla, olmayan bir kişiyi oradaymış gibi gösteren hologram tekniği, canlı yayında izleyicilerle buluştu.Lazer ışın dalgalarının karışımıyla artık orada olmayan biri ya da bir nesneyi sanki oradaymış gibi algılayabildiğimiz bu teknikle Oylum Talu televizyonda bir ilki gerçekleştirdi.Oylum Talu, programını dijital ikizi adını verdiği hologramıyla birlikte açtı. Devlet başkanlarının kullandığı sistemin ilk kez bir tv programına adapte edildiği bu gerçek üstü show renkli görüntülere sahne oldu. Programda hologramın nasıl ve hangi teknolojilerin kullanılarak yapıldığı tüm detaylarıyla anlatıldı.