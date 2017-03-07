Fatih Portakal'ın ardından Murat Güloğlu'nun Aliyev ve eşini hedef alan sözleri Fox TV'nin kapatılmasını gündeme getirdi

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev'i cumhurbaşkanı yardımcısı yapmasını eleştirmiş, bunun üzerine Fox TV'ye Azerbaycan'da geçici bir yasak getirilmişti.Geçtiğimiz ay yaşanan bu gelişmenin ardından Fox TV'den yeni bir yorum geldi. Kanalın hafta sonu sabah haberlerini sunan Murat Güloğlu, canlı yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile ilgili hoş olmayan bir benzetme yaptı.Murat Güloğlu'nun sözlerini köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Altuğ, kanalın yayının yeniden kesilebileceğini iddia etti.Malum; Fatih Portakal, FOX Ana Haber'de Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in, baş yardımcılığa eşini getirmesini alaycı bir üslupla eleştirince kanalın Azerbaycan'daki yayını kesilmişti. Daha sonra kanalın yayınına tekrar başladığı söylendi. Son durum nedir bilmiyorum ama yeniden kesilme ihtimali çok yüksek. Zira sunucu Murat Güloğlu, 'FOX Hafta Sonu Çalar Saat'te cumartesi günü konuyu yeniden gündeme taşıdı ve dedi ki: "Düşünsenize, Başkan ile yardımcısı aynı yatakta... Tövbe ya Rabbim!" Haydi ayıkla şimdi pirincin taşını...