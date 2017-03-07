David Rubenstein'ın sohbet programına katılan ABD'li program sunucusu Oprah Winfrey, 2020 başkanlık seçimlerine aday olması konusunda karışık cevaplar verdi

Oprah Winfrey, geçtiğimiz aylarda ABD başkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı. Şimdiyse fikirleri değişmiş gibi David Rubenstein'ın programında '2020'de aday olacak mısınız?' sorusuna şöyle yanıt verdi:'Daha önceden bu görev için yeterli deneyim ve bilgi sahibi olduğumu düşünmüyordum ama...'Oprah, Rubenstein'a verdiği cevapla Donald Trump'ın siyasi deneyiminin olmamasına gönderme yaptı...Winfrey, Demokrat Parti'ye ve özellikle Barack Obama ve ailesine verdiği destek konusunda hep açık sözlü oldu.