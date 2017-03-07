Bir milyondan fazla takipçisi olan Seda Sayan, Instagram hesabını kapatarak hayranlarını üzdü
Instagram hesabından yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alan ve bir milyondan fazla takipçisi olan Seda Sayan, aldığı kararla hayranlarını yıktı.
HAYRANLARI ACI GERÇEKLE KARŞILAŞTI
Sayan'ı Instagram hesabından takip eden hayranlar, ünlü sanatçının ismini arattıklarını üzücü gerçekle karşılaştı. Seda Sayan'ın ismini aratan hayranları, hayranı oldukları sanatçının Instagram hesabının kapanmış olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı.