Bir milyondan fazla takipçisi olan Seda Sayan, Instagram hesabını kapatarak hayranlarını üzdü

Instagram hesabından yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alan ve bir milyondan fazla takipçisi olan Seda Sayan, aldığı kararla hayranlarını yıktı.Sayan'ı Instagram hesabından takip eden hayranlar, ünlü sanatçının ismini arattıklarını üzücü gerçekle karşılaştı. Seda Sayan'ın ismini aratan hayranları, hayranı oldukları sanatçının Instagram hesabının kapanmış olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı.