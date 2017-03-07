Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal, TRT Haber'de yayınlanan Anadolu Soruyor programında Mehdi Eker'in katıldığı canlı yayın sırasında baygınlık geçirdi

TRT Haber'de yayınlanan ve Anadolu gazetecilerinin katıldığı Anadolu Soruyor programında tatsız bir olay yaşandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in konuk olduğu programda, Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal baygınlık geçirdi. Kendisini kaybeden Ünal, yere yığıldı.Bayılan Abdulkadir Ünal'a ilk yardımı programın konukları ve Mehdi Eker yaptı.Kaynak: Haberler.com